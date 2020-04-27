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"Криворіжгаз" зафіксував понад 100 випадків незаконного використання газу

Новини » Енергетика     27.04.2020 - 14:26
"Криворіжгаз" зафіксував понад 100 випадків незаконного використання газу
Ілюстративне фото (dtek.com)

В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 28 тис. гривень

Протягом трьох місяців 2020 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало 102 випадки несанкціонованого використання газу. З них 39 шляхом врізки в систему газопостачання. За спожитий, але несплачений газ порушники мають заплатити понад 2,5 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 28 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Крім того, було виявлено 63 факти втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами. Цим порушникам, за словами прес-служби, було здійснено донарахування на суму понад 1,4 млн гривень. Це сума коштів за використаний раніше, але несплачений газ, а не штраф.

"Експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів метрології і стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено експертизою, то споживач не оплачує її вартість. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. "Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - близько 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.

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