"Криворожгаз" выполняет техобслуживание внутренних сетей для более 4 тысяч клиентов

С начала 2021 уже более 4 тысяч клиентов АО "Криворожгаз" заказали в компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. Техобслуживание является гарантией безопасного потребления газа.

"В течение 9 месяцев 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от клиентов 817 заявок, из которых 607 об утечке газа на внутренних сетях. Основная причина таких аварийных ситуаций - отсутствие регулярного технического обслуживания", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы и балансодержатели.

"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии - то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

Для проведения ТО, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении.

В пресс-службе отметили, что подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель получает:

обследования газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Заказать услугу можно в ближайшем 104.ua Клиентском пространстве. АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.