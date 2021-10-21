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"Криворожгаз" выполняет техобслуживание внутренних сетей для более 4 тысяч клиентов

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Кривой Рог, Четверг 21 октября 2021 15:36
"Криворожгаз" выполняет техобслуживание внутренних сетей для более 4 тысяч клиентов Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 уже более 4 тысяч клиентов АО "Криворожгаз" заказали в компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. Техобслуживание является гарантией безопасного потребления газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"В течение 9 месяцев 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от клиентов 817 заявок, из которых 607 об утечке газа на внутренних сетях. Основная причина таких аварийных ситуаций - отсутствие регулярного технического обслуживания", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы и балансодержатели.

"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии - то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

Для проведения ТО, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении.

В пресс-службе отметили, что подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией, потребитель получает:

  • обследования газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов,
  • обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,
  • проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах,
  • устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Заказать услугу можно в ближайшем 104.ua Клиентском пространстве. АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

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