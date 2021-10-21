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"Криворіжгаз" виконує техобслуговування внутрішніх мереж для понад 4 тисяч клієнтів

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Кривий Ріг, Четвер 21 жовтня 2021 15:36
"Криворіжгаз" виконує техобслуговування внутрішніх мереж для понад 4 тисяч клієнтів Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2021 року вже понад 4 тисячі клієнтів АТ "Криворіжгаз" замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Техобслуговування є гарантією безпечного споживання газу.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Протягом 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Криворіжгаз" прийняла від клієнтів 817 заявок, з яких 607 про витік газу на внутрішніх мережах. Основна причина таких аварійних ситуацій - відсутність регулярного технічного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники і балансоутримувачі.

"Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані - тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія "Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 гривень на рік", - зазначив директор з капітального будівництва АТ "Криворіжгаз" Михайло Жих.

Для проведення ТО, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж-акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.

У прес-службі зазначили, що підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач отримує:

  • обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,
  • приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,
  • огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
  • перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
  • усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Замовити послугу можна в найближчому 104.ua Клієнтському просторі. АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів подбати про свою безпеку і безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

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Кривий Ріг Газ
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