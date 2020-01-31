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"Криворожгаз": цена за доставку для потребителей с автономным отоплением будет меньше

Новости » Энергетика     31.01.2020 - 18:00
"Криворожгаз": цена за доставку для потребителей с автономным отоплением будет меньше
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить почти на 50% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Криворожгаз", сообщает пресс-служба компании.

"Согласно расчетам, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем почти на половину. Например, домохозяйство в Кривом Роге, которое потребляет 1350 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 118 вместо 233 гривен", - говорится в сообщении.

Кривой Рог и Криворожский район

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

269

247

271

1 кв 2019 года, грн

79,6

73,1

80,2

233

1 кв. 2020 года, грн

39,3

39,3

39,3

118
*данные НКРЭКУ

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.

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