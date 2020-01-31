"Криворожгаз": цена за доставку для потребителей с автономным отоплением будет меньше

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить почти на 50% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Криворожгаз", сообщает пресс-служба компании.

"Согласно расчетам, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем почти на половину. Например, домохозяйство в Кривом Роге, которое потребляет 1350 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 118 вместо 233 гривен", - говорится в сообщении.

Кривой Рог и Криворожский район январь февраль март Потребление*, куб. м 269 247 271 1 кв 2019 года, грн 79,6 73,1 80,2 233 1 кв. 2020 года, грн 39,3 39,3 39,3 118

*данные НКРЭКУ

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.