"Криворожгаз": ціна за доставку для споживачів з автономним опаленням буде меншою

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть майже на 50% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Криворіжгаз", повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з розрахунками, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому майже на половину. Наприклад, домогосподарство в Кривому Розі, яке споживає 1350 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 118 замість 233 гривень", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг та Криворізький район січень лютий березень Споживання*, куб м 269 247 271 1 кв. 2019 року, грн 79,6 73,1 80,2 233 1 кв. 2020 року, грн 39,3 39,3 39,3 118

*дані НКРЕКП

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.