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"Криворожгаз" проводит подготовку газовых сетей к осенне-зимнему сезону

Кривой Рог, Вторник 18 августа 2020 12:39
"Криворожгаз" проводит подготовку газовых сетей к осенне-зимнему сезону
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Компания продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники АО "Криворожгаз" провели комплексное приборное обследование 1422 км газовых сетей. Предусмотренные тарифом инвестиции покрывают только половину потребностей сетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течении 2020 года специалисты АО "Криворожгаз" ликвидировали почти 3800 утечек и модернизировали/провели реконструкцию более 2 км газовых сетей. Также, по словам пресс-службы, осуществлен капитальный ремонт 298 задвижек и 11 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что вследствие значительного срока эксплуатации газораспределительных сетей города Кривого Рога и Криворожского района система требует серьезных капиталовложений.

"Сумма необходимых инвестиций должна составлять 18 млн гривен в год. Однако средств, выделенных в тарифе, хватает только на неотложные ремонты и поддержание газовых сетей в рабочем состоянии. Это примерно 50% от запланированной минимальной потребности", - говорится в сообщении.

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