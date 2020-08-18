"Криворіжгаз" проводить підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону

Газовий вентиль (104.ua)

Компанія продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ "Криворіжгаз" провели комплексне приладове обстеження 1422 км газових мереж. Передбачені тарифом інвестиції покривають лише половину потреб мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом 2020 року фахівці АТ "Криворіжгаз" ліквідували майже 3800 витоків і модернізували/провели реконструкцію більше 2 км газових мереж. Також, за словами прес-служби, здійснено капітальний ремонт 298 засувок і 11 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що внаслідок значного терміну експлуатації газорозподільних мереж міста Кривого Рогу і Криворізького району система вимагає серйозних капіталовкладень.

"Сума необхідних інвестицій повинна складати 18 млн гривень у рік. Однак коштів, виділених в тарифі, вистачає лише на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані. Це приблизно 50% від запланованої мінімальної потреби", - йдеться в повідомленні.