ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Криворіжгаз" проводить підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону

Кривий Ріг, Вівторок 18 серпня 2020 12:39
"Криворіжгаз" проводить підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Компанія продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ "Криворіжгаз" провели комплексне приладове обстеження 1422 км газових мереж. Передбачені тарифом інвестиції покривають лише половину потреб мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом 2020 року фахівці АТ "Криворіжгаз" ліквідували майже 3800 витоків і модернізували/провели реконструкцію більше 2 км газових мереж. Також, за словами прес-служби, здійснено капітальний ремонт 298 засувок і 11 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що внаслідок значного терміну експлуатації газорозподільних мереж міста Кривого Рогу і Криворізького району система вимагає серйозних капіталовкладень.

"Сума необхідних інвестицій повинна складати 18 млн гривень у рік. Однак коштів, виділених в тарифі, вистачає лише на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані. Це приблизно 50% від запланованої мінімальної потреби", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кривий Ріггаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся