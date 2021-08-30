"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 24 тысяч клиентов

"Согласно требованиям Кодекса ГРМ, АО "Криворожгаз" обязано осуществлять контрольное снятие показаний счетчика потребителя не реже одного раза в шесть месяцев. Процесс инвентаризации с фотофиксацией данных счетчика осуществляется сотрудниками компании с помощью специального мобильного приложения. Данные сразу передаются в клиентскую базу компании по лицевому счету клиента. Сверка длится несколько секунд, при условии обеспечения потребителями доступа к приборам учета представителям АО "Криворожгаз", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, инвентаризация проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показания учета газа к начислениям. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями. Контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий.

"Благодаря новому приложению "104.ua Контролеры" нам удалось упростить процесс контрольной сверки показаний счетчиков газа. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние, что позволяет избежать любых неточностей. Данные автоматически передаются в систему, а сверка занимает всего несколько минут", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Криворожгаз" Татьяна Шеховцова.

В пресс-службе также отметили, что внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и модернизировало стандарты работы контролеров.

"На данный момент выполнено 23% плана инвентаризации, поэтому работа продолжается. Для устранения разногласий АО "Криворожгаз" призывает потребителей передавать показания счетчиков соответственно объему фактически потребленного газа и в установленные сроки - с 1 по 5 число ежемесячно", - говорится в сообщении.