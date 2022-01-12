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"Криворожгаз" предлагает услугу по установке энергоэффективного газового оборудования

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Среда 12 января 2022 11:19
"Криворожгаз" предлагает услугу по установке энергоэффективного газового оборудования Фото: газовый вентиль (УНИАН)

С 2021 года АО "Криворожгаз" предложило своим клиентам новые услуги продажи газового оборудования и приборов: котлов, модемов для передачи показаний счетчиков, сигнализаторов газа и т.д. Все товары, предлагаемые компанией, сертифицированы и соответствуют международным стандартам качества.

Одними из самых популярных сегментов продажи газового оборудования являются котлы. Все чаще потребители покупают новые котлы с целью экономии использования газа. Новые образцы отопительной техники значительно энергоэффективны по сравнению с устаревшими моделями котлов. А замена старого оборудования новым способствует значительной экономии газа. Если котел отработал больше 10 лет, то он теряет свой коэффициент полезного действия до 40%, что отражается в платежках.

"Компания "Криворожгаз" предоставляет полный комплекс работ по замене котла. В услугу по реконструкции входит демонтаж/монтаж оборудования, оформление пакета разрешительных и технических документов, сертифицированные материалы, комплектующие и предоставление гарантии", - подчеркнул директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

Подобрать энергоэффективное газовое оборудование в соответствии с характеристиками жилья потребителей и их потребностями, помогут персональные менеджеры в 104.ua клиентских пространствах по адресам: ул. Виталия Матусевича, 2-А, пр. Почтовый, 19, ул. Ракитина, 11, ул. Владимира Великого, 29-В. Также есть возможность получить консультацию по телефонам 46-26-104 или 067-62-92-104.

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