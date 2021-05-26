ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость техобслуживания внутренних сетей

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 26 мая 2021 13:45
"Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость техобслуживания внутренних сетей Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 уже 800 клиентов АО "Криворожгаз" заказали в компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. Техническое обслуживание является гарантией безопасного потребления газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии, то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

"Для проведения ТО, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal, или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией потребитель получает:

  • обследования газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов,
  • обзор наличии и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,
  • проверка работоспособности и смазка запорных устройств, установленных на газопроводах,
  • устранения утечек на муфтовых соединениях.

"Заказать услугу можно в ближайшем "104.ua Клиентском пространстве". АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Кривой Рог газ
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций