ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість техобслуговування внутрішніх мереж

Новость на русском →
Кривий Ріг, Середа 26 травня 2021 13:45
"Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість техобслуговування внутрішніх мереж Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2021 року вже 800 клієнтів АТ "Криворіжгаз" замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Технічне обслуговування є гарантією безпечного споживання газу.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

"Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані, тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія "Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 гривень на рік", - зазначив директор з капітального будівництва АТ" Криворіжгаз " Михайло Жих.

"Для проведення ТО, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією споживач отримує:

  • обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,
  • приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,
  • огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
  • перевірка працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
  • усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Замовити послугу можна в найближчому "104.ua Клієнтському просторі". АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів подбати про свою безпеку і безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Кривий Ріг газ
NEWS
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій