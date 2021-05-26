"Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість техобслуговування внутрішніх мереж

З початку 2021 року вже 800 клієнтів АТ "Криворіжгаз" замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Технічне обслуговування є гарантією безпечного споживання газу.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

"Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані, тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія "Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 гривень на рік", - зазначив директор з капітального будівництва АТ" Криворіжгаз " Михайло Жих.

"Для проведення ТО, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією споживач отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,

приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,

огляд наявності і перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірка працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Замовити послугу можна в найближчому "104.ua Клієнтському просторі". АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів подбати про свою безпеку і безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.