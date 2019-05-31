"Криворожгаз": потребителям газа необходимо позаботиться о своей безопасности

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Рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет в пределах 76 гривен с НДС на одну квартиру в год

Состоянием на май текущего года на территории лицензированной деятельности АО "Криворожгаз" подписано 177 актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности относительно внутридомовых систем газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 1 мая 2019 владельцы, балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе специализированную подрядную организацию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. С принятием ряда законодательных актов, а именно Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем, такая услуга стала рыночной", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на сегодняшний день рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет в пределах 76 гривен с НДС на одну квартиру в год. В техническое обслуживания домовых сетей входят такие услуги, как: обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода и прочее.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас наблюдается сопротивление со стороны потребителей, которые выступают против подписания актов разграничения балансовой принадлежности с газораспределительными предприятиями. Такие действия в компании объясняют попыткой уйти от ответственности за состояние сетей в доме и желанием получать деньги сожителей на содержание управителей и их деятельности.

"Потребители должны понимать, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может повлечь за собой аварийную ситуацию, и позаботиться о своей безопасности своевременно", - говорит главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В компании "Криворожгаз" надеются, что к началу отопительного сезона в Кривом Роге и Криворожском районе будет заключено 100% договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей, и безопасность газоснабжения будет осуществляться на постоянной основе.