"Криворожгаз" на подготовку к отопительному сезону выделило более 7 млн гривен

АТ "Криворожгаз" заканчивает подготовку к отопительному сезону. Компания модернизировала 4 газорегуляторных пункта и 10 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production, кроме того осуществила ряд других работ, которые обеспечат почти 300 тысяч клиентов стабильной доставкой природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2021 году на эти цели предусмотрено 7,231 млн гривен.

"Поскольку газораспределительную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники АО "Криворожгаз" провели комплексное приборное обследование 3010 км газовых сетей, ликвидировали 4056 утечек. Так же осуществили замену 4 задвижек в газовых колодцах, реконструкцию и капитальный ремонт 15 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии. Текущий ремонт и техническое обслуживание ГРП/ШГРП, и ряд других плановых организационно-технических мероприятий.

"Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа за распределение природного газа. Поэтому АО "Криворожгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги", - говорится в сообщении.