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"Криворіжгаз" на підготовку до опалювального сезону виділило понад 7 млн гривень

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Кривий Ріг, Четвер 30 вересня 2021 16:03
"Криворіжгаз" на підготовку до опалювального сезону виділило понад 7 млн гривень Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Криворіжгаз" закінчує підготовку до опалювального сезону. Компанія модернізувала 4 газорегуляторних пункти та 10 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production, крім того здійснила низку інших робіт, які забезпечать майже 300 тисяч клієнтів стабільною доставкою природного газу.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2021 році на ці цілі передбачено 7,231 млн гривень.

"Оскільки газорозподільну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ "Криворіжгаз" провели комплексне приладове обстеження 3010 км газових мереж, ліквідували 4056 витоків. Так само здійснили заміну 4 засувок в газових колодязях, реконструкцію та капітальний ремонт 15 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії. Поточний ремонт і технічне обслуговування ГРП/ШГРП, і ряд інших планових організаційно-технічних заходів.

"Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу за розподіл природного газу. Тому АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні.

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