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"Криворожгаз" открыл четвертый современный Центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    18.07.2019 - 12:38
"Криворожгаз" открыл четвертый современный Центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Теперь получить полный спектр услуг в новом Центре могут не только физические лица, но и юридические

В июле официально открыт четвертый в Кривом Роге современный Центр обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Комфортные условия, современные технологии, качественное обслуживание и доступность - это приоритетные задачи, которые выполнило АО "Криворожгаз" для удовлетворения потребностей клиентов. Менеджеры, которые обладают универсальными навыками, предоставляют услуги быстро и качественно, что позволяет потребителям сэкономить свое время. Клиенты могут получить не только необходимые консультации, заключить договор, оформить техническую документацию на подключение к газовой сети, замены газовых приборов, их ремонт, но и, например, информацию о нововведениях в газовой сфере", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, потребитель имеет доступ к информации, которую можно получить на информационных стендах и мониторах.

"Старые методы обслуживания сейчас не действуют. Поэтому, наша компания работает над тем, чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов. Мы создали лучшие условия, которые позволят обеспечить для потребителей качественный уровень полученных услуг. Мы хотим, чтобы после посещения Центра обслуживания, потребители получили все ответы на вопросы, потратив при этом минимум своего времени", - рассказала начальник управления клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

В пресс-службе также отметили, что в Центре созданы комфортные условия для пребывания потребителей, все оборудовано таким образом, чтобы им было приятно и комфортно получать услуги - современный дизайн, просторное и светлое помещение, удобные диваны, есть кулер и доступ к wi-fi.

"Для удобства клиентов компании, теперь получить полный спектр услуг в новом Центре могут не только физические лица, но и юридические. Новый Центр обслуживания клиентов по адресу улица Ракитина, 11 работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

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