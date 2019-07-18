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"Криворіжгаз" відкрив четвертий сучасний Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика    18.07.2019 - 12:38
"Криворіжгаз" відкрив четвертий сучасний Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Тепер отримати повний спектр послуг у новому Центрі можуть не тільки фізичні особи, але й юридичні

В липні офіційно відкрито четвертий в Кривому Розі сучасний Центр обслуговування клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Комфортні умови, сучасні технології, якісне обслуговування і доступність - це пріоритетні завдання, які виконав АТ "Криворіжгаз" для задоволення потреб клієнтів. Менеджери, які володіють універсальними навичками, надають послуги швидко і якісно, що дозволяє споживачам заощадити свій час. Клієнти можуть отримати не тільки необхідні консультації, укласти договір, оформити технічну документацію на підключення до газової мережі, заміни газових приладів, їх ремонт, але і, наприклад, інформацію про нововведення в газовій сфері", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, споживач має доступ до інформації, яку можна отримати на інформаційних стендах і моніторах.

"Старі методи обслуговування зараз не діють. Тому, наша компанія працює над тим, щоб максимально задовольнити потреби клієнтів. Ми створили найкращі умови, які дозволять забезпечити для споживачів якісний рівень отриманих послуг. Ми хочемо, щоб після відвідування Центру обслуговування, споживачі отримали всі відповіді на питання, витративши при цьому мінімум свого часу", - розповіла начальник управління клієнтського сервісу АТ "Криворіжгаз" Анастасія Озерян.

У прес-службі також зазначили, що в Центрі створені комфортні умови для перебування споживачів, все обладнано таким чином, щоб їм було приємно і комфортно отримувати послуги - сучасний дизайн, просторе і світле приміщення, зручні дивани, є кулер і доступ до wi-fi.

"Для зручності клієнтів компанії, тепер отримати повний спектр послуг у новому Центрі можуть не тільки фізичні особи, але й юридичні. Новий Центр обслуговування клієнтів за адресою вулиця Ракітіна, 11 працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00", - йдеться в повідомленні.

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