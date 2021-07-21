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"Криворожгаз" обследовал 1,6 тысяч км газовых сетей

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Кривой Рог, Среда 21 июля 2021 17:33
"Криворожгаз" обследовал 1,6 тысяч км газовых сетей Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году специалисты АО "Криворожгаз" обследуют почти 3 тысячи км подземных газопроводов комплексным приборным методом. Основная цель проведения таких работ - обнаружения утечек газа и их ликвидация.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы предусматривают выявление оси газопровода, глубину его залегания, проверку изоляционного покрытия на повреждения.

"Уже произведена проверка 1,1 тысяч км подземных газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района и 484 км надземных. Во время полного технического обследования было обнаружено 83 утечки газа на подземных газопроводах, из них 64 утечки на распределительных газопроводах", - говорится в сообщении.

Для диагностики газопроводов служба комплексного приборного обследования АО "Криворожгаз" использует высокочувствительные газоанализаторы и аппараты поиска подземных коммуникаций.

"Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога и Криворожского района", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что модернизация газотранспортной сети Кривого Рога и Криворожского района является приоритетным направлением инвестиций. Так, в 2021 году, АО "Криворожгаз" заменит 8 ГРП и 15 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии, 951 дом получит новые КДРД.

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