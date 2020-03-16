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"Криворожгаз": несколько категорий потребителей заплатят за доставку минимально

Новости » Энергетика     16.03.2020 - 11:29
"Криворожгаз": несколько категорий потребителей заплатят за доставку минимально
Иллюстративное фото (УНИАН)

Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для нескольких категорий потребителей

Размер минимального платежа в Кривом Роге и Криворожском районе для некоторых категорий потребителей составит от 1,37 до 10,99 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"НКРЭКУ утвердила минимальный размер платы за доставку. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

- новые потребители и / или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев;

- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования

Домохозяйство с газовой плитой

1,37

Домохозяйство с плитой и газовой колонкой

4,41

Домохозяйство с автономным отоплением

10,99

"Обновленные счета за доставку потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

"Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома", - говорится в сообщении.

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