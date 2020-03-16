"Криворіжгаз": кілька категорій споживачів заплатять за доставку мінімально

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Регулятор ухвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для декількох категорій споживачів

Розмір мінімального платежу у Кривому Розі та Криворізькому районі для деяких категорій споживачів складе від 1,37 до 10,99 гривень в місяць. Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"НКРЕКП затвердила мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, що споживають газ менше дев'яти місяців і які не користувалися газом", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Регулятор ухвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

- нові споживачі та / чи домогосподарства, які мають період споживання природного газу менше дев'яти місяців;

- домогосподарства, які тривалий час не користувалися газом, у тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не відокремлені від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл

Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання

Домогосподарство з газовою плитою 1,37 Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 4,41 Домогосподарство з автономним опаленням 10,99

"Оновлені рахунки за доставку споживачі отримають в квітні. Тим, хто вже сплатив за квитанціями в січні і лютому, буде зроблений перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв і звертатися до контакт-центр", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використовувала діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу".

"Розмір мінімальної плати для домогосподарств, що використовують газ комплексно, розрахований виходячи із середньомісячного обсягу споживання в міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалася на квадратуру приміщення чи будинку", - йдеться в повідомленні.