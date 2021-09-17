"Криворожгаз": с начала года поверку прошли 8 тысяч счетчиков газа

В соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности" все средства измерительной техники, в том числе и бытовые счетчики газа, подлежат периодической поверке через определенный промежуток времени - межповерочный интервал. Бытовые счетчики газа поверяются каждые 8 лет.

"По результатам работы в 2021 году почти 5 тысяч счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию. В то же время более 4 тысяч счетчиков признаны такими, что не подлежат дальнейшей эксплуатации и ремонту и будут заменены АО "Криворожгаз" за счет тарифа на услугу распределения газа", - отметил главный метролог АО "Криворожгаз" Лилита Рождественская.

В пресс-службе отметили, что количество узлов учета газа, которые Оператор ГРМ может заменить за тарифные средства, ежегодно определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В соответствии с планом развития АО "Криворожгаз" на 2021 год предусмотрено более 7 млн гривен инвестиций для замены 3906 непригодных счетчиков газа и 1,4 млн гривен для формирования обменного фонда бытовых узлов учета.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа, нарушители должны будут оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные АО "Криворожгаз". Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.