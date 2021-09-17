"Криворіжгаз": з початку року повірку пройшли 8 тисяч лічильників газу

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" всі засоби вимірювальної техніки, в тому числі і побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через певний проміжок часу - міжповірочний інтервал. Побутові лічильники газу повіряються кожні 8 років.

"За результатами роботи в 2021 році майже 5 тисяч лічильників були визнані непридатними до подальшого використання. У той же час більше 4 тисяч лічильників визнані такими, що не підлягають подальшій експлуатації та ремонту і будуть замінені АТ "Криворіжгаз" за рахунок тарифу на послугу розподілу газу", - зазначив головний метролог АТ "Криворіжгаз" Лиліта Рождественська.

У прес-службі зазначили, що кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щорічно визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідно до плану розвитку АТ "Криворіжгаз" на 2021 рік передбачено понад 7 млн гривень інвестицій для заміни 3906 непридатних лічильників газу та 1,4 млн гривень для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку.

"Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов'язаний забезпечувати збереження і цілісність лічильника газу і пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники повинні будуть оплатити всі роботи з повірки лічильника і відшкодувати збитки, завдані АТ "Криворіжгаз". Крім суми збитків, порушнику доведеться також оплатити всі послуги з відключення / відновлення газопостачання і вартість самого лічильника разом з монтажними роботами", - йдеться в повідомленні.