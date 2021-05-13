"Криворожгаз" инвестирует в модернизацию газораспределительной сети 11 млн гривень

Приоритетное направление инвестиций - модернизация газораспределительной сети Кривого Рога и Криворожского района (10,57 млн гривен), а также замена непригодных счетчиков газа и создания обменного фонда приборов учета (8,75 млн гривень).

"Поскольку газораспределительную систему строили еще в 60-70-х годах XX века, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет. АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году АО "Криворожгаз" направит 8,3 млн гривень на капитальный ремонт и реконструкцию сооружений газораспределительной сети. В частности, компания осуществит замену 688 комбинированных домовых регуляторов и оборудования в 8 ГРП, установит 15 ШГРП производства Львовского завода RGC Production. Также компания выполнит реконструкцию и капитальный ремонт 15 установок катодной защиты газопроводов на сумму 1,65 млн гривен.

"В инвестпрограмме "Криворожгаза" предусмотрено финансирование обменного фонда и замены счетчиков - в общем 5557 приборов учета. Ведь ежегодно не проходят очередную проверку около 10 тысяч приборов учета. Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа за распределение природного газа. Поэтому, АО "Криворожгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные услуги", - говорится в сообщении.