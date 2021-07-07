"Криворожгаз" инвестировал в газовые сети 21 млн гривен за три года

Инвестиции в размере 20,99 млн гривень "Криворожгаз" направил на реконструкцию и модернизацию сетей, а также капитальный ремонт оборудования на газораспределительных пунктах в 2018 - 2020 годах. Однако, этих средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей Кривого Рога и Криворожского района.

"Действующий тариф на доставку газа не дает возможности АО "Криворожгаз" осуществить полноценный редизайн систем распределения газа. В том числе и сетей, которые находятся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников финансирования. Мероприятия по комплексному обновлению газораспределительных сетей, позволят компании уменьшить расходы технологического газа, а значит - в долгосрочной перспективе - уменьшить нагрузку на потребителей газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что объем инвестиций в газораспределительную систему области определяется НКРЭКУ.

"Все средства, определенные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме. Выполнение инвестиционной программы неуклонно контролируется регулятором. Однако, поскольку газораспределительную систему строили еще в 60-70-х годах прошлого века, количество газопроводов, требующих ремонта, стремительно растет", - говорится в сообщении.

С 2018 по 2020 годы, компания осуществила реконструкцию почти 8 км газопроводов, заменила 415 отключающих устройств, 47 станций катодной защиты сетей от коррозии, выполнила замену 18 устаревших ШГРП на современные и надежные производства Львовского завода RGC Production.

"В 2021 году АО "Криворожгаз" заменит 8 ГРП и 15 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии. 951 дом получит новые КДРД", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому для успешной реализации запланированных мероприятий, важна своевременная оплата клиентами компании услуги по доставке газа.