"Криворіжгаз" інвестував у газові мережі 21 млн гривень за три роки

Інвестиції у розмірі 20,99 млн гривень "Криворіжгаз" направив на реконструкцію та модернізацію мереж, а також капітальний ремонт обладнання на газорозподільних пунктах у 2018 - 2020 роках. Однак, цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж Кривого Рогу та Криворізького району.

"Діючий тариф на доставку газу не дає можливості АТ "Криворіжгаз" здійснити повноцінний редизайн систем розподілу газу. У тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел фінансування. Заходи з комплексного оновлення газорозподільних мереж, дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу, а значить - в довгостроковій перспективі - зменшити навантаження на споживачів газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що обсяг інвестицій в газорозподільну систему області визначається НКРЕКП.

"Всі кошти, визначені в тарифі на розподіл, інвестуються в державні мережі в повному обсязі. Виконання інвестиційної програми неухильно контролюється регулятором. Однак, оскільки газорозподільну систему будували ще в 60-70-х роках минулого століття, кількість газопроводів, які потребують ремонту, стрімко зростає", - йдеться в повідомленні.

З 2018 по 2020 роки, компанія здійснила реконструкцію майже 8 км газопроводів, замінила 415 відключаючих пристроїв, 47 станцій катодного захисту мереж від корозії, виконала заміну 18 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва Львівського заводу RGC Production.

"У 2021 році АТ "Криворіжгаз" замінить 8 ГРП і 15 ШГРП, 15 станцій катодного захисту мереж від корозії. 951 будинок отримає нові КДРД", - зазначив технічний директор АТ" Криворіжгаз " Борис Рибка.

За словами прес-служби, весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу на розподіл природного газу. Тому для успішної реалізації запланованих заходів, важлива своєчасна оплата клієнтами компанії послуги з доставки газу.