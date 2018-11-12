ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Криворожгаз" допускает техногенную катастрофу в регионе

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 14:00
"Криворожгаз" допускает техногенную катастрофу в регионе
Иллюстративное фото (104.ua)

Единственный поставщик газа - НАК "Нафтогаз Украины" не подключает предприятие за долги

НАК "Нафтогаз Украины" не дает государственному предприятию газ. Во вторник в Кривом Роге ожидается минус пять. Велика вероятность техногенной катастрофы во много раз крупнее Алчевска. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Государственная компания "Нафтогаз" не дает газ другой государственной компании "Криворожская теплоцентраль", которая принадлежит Фонду госимущества. ТЭЦ не может обеспечить теплом сотни тысяч жителей города. Причина – долг за газ.

"Единственный поставщик - НАК "Нафтогаз Украины" не подключает предприятие за долги. Температура вскоре упадет ниже нуля и трубы замерзнут в любой момент. Половина города может провести зиму без тепла. Нас ждет новый Алчевск, только в несколько раз больше", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В городе орудуют люди в балаклавах, которые бьют стекла и режут шины автомобилей. ПАТ "Криворожгаз" в осаде. Автомобили аварийно-диспетчерской службы компании не могут выехать на вызов, - сообщают в пресс-службе. - На предприятии отключена вода. Завтра не будут работать отделения и Центры обслуживания клиентов ПАТ "Криворожгаз".

Как только "Нафтогаз " разрешит подачу газа, "Криворожская теплоцентраль" будет подключена. Пока два государственных предприятия не могут договориться. "Криворожгаз" не является стороной конфликта или переговоров. Вопрос можно решить только с НАК "Нафтогаз Украины".

"По данным местных СМИ, работу "Криворожской теплоцентрали" контролирует депутат БПП Константин Усов. Его "титушки" пытаются вынудить ПАТ "Криворожгаз" включить газ. Под удар попали рядовые сотрудники компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

Под офисом "Криворожгаза" подожгли шины В Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детсадах из-за отсутствия отопления
Новости Украины Кривой Роггаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь