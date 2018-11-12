"Криворіжгаз" допускає техногенну катастрофу в регіоні

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Єдиний постачальник газу - НАК "Нафтогаз України" не підключає підприємство за борги

НАК "Нафтогаз України" не дає державному підприємству газ. У вівторок в Кривому Розі очікується мінус п'ять. Велика ймовірність техногенної катастрофи у багато разів більше Алчевська. Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Державна компанія "Нафтогаз" не дає газ іншій державній компанії "Криворізька теплоцентраль", яка належить Фонду держмайна. ТЕЦ не може забезпечити теплом сотні тисяч жителів міста. Причина – борг за газ.

"Єдиний постачальник - НАК "Нафтогаз України" не підключає підприємство за борги. Температура незабаром впаде нижче нуля і труби замерзнуть в будь-який момент. Половина міста може провести зиму без тепла. Нас чекає новий Алчевськ, тільки в кілька разів більше", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"У місті орудують люди в балаклаві, які б'ють скло і ріжуть шини автомобілів. ПАТ "Криворіжгаз" в облозі. Автомобілі аварійно-диспетчерської служби компанії не можуть виїхати на виклик, - повідомляють в прес-службі. - На підприємстві відключена вода. Завтра не будуть працювати відділення та Центри обслуговування клієнтів ПАТ "Криворіжгаз".

Як тільки "Нафтогаз" дозволить подачу газу, "Криворізька теплоцентраль" буде підключена. Поки два державні підприємства не можуть домовитися. "Криворіжгаз" не є стороною конфлікту або переговорів. Питання можна вирішити тільки з НАК "Нафтогаз України".

"За даними місцевих ЗМІ, роботу "Криворізької теплоцентралі" контролює депутат БПП Костянтин Усов. Його "титушки" намагаються змусити ПАТ "Криворіжгаз" включити газ. Під удар потрапили рядові співробітники компанії", - йдеться в повідомленні прес-служби.