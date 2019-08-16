"Криворожгаз": действующий тариф не позволяет полноценно финансировать работы на сетях

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Криворожгаз" провел открытые слушания предлагаемой структуры тарифа на услуги распределения природного газа

Единственный источником финансирования расходов АО "Криворожгаз" является утвержденный госрегулятором НКРЭКУ тариф на распределение газа. При нынешней цене природного газа для населения в размере 6,58 гривен "Криворожгаз" получает лишь 5,5% (0,36 грнивен) с кубометра доставленного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"12 августа АО "Криворожгаз" провело открытые слушания предлагаемой структуры тарифа на услуги распределения природного газа, необходимого для обеспечения безаварийного распределения природного газа на 2019 год. Действующая сейчас система тарифообразования не дает возможности "Криворожгазу" полноценно финансировать капитальные инвестиции и повышать качество услуг", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, плановым тарифом предусмотрены суммы капитальных инвестиций для стабильного и безаварийного газоснабжения потребителей. Также проектом тарифа на 2019 год предусматривается увеличение оплаты труда сотрудников АО "Криворожгаз".

На сегодня, средний уровень заработной платы в АО "Криворожгаз" на 20% меньше, чем по энергетической отрасли Украины. Из-за низкой заработной платы в АО "Криворожгаз" опытные специалисты вынуждены искать другую работу. Так, за 6 месяцев текущего года отток кадров на предприятии составил 12%.

"За 6 месяцев 2019 года с АО "Криворожгаз" уволилось более 126 человек. Основной причиной ухода является низкий уровень заработной платы, замороженный на уровне 2016 года. На сегодняшний день на предприятии остаются вакантными 153 позиции. Среди наиболее востребованных профессий - слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, газового оборудования, электрогазосварщики, контролеры газового хозяйства, водители и мастера. Предложенный тариф позволит компании привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры", - говорит директор финансовый АО "Криворожгаз" Наталия Гаврусь.

В пресс-службе отметили, что эта составляющая не менялась с 2016 года. На сегодняшний день он только на 60% покрывает необходимые расходы предприятия на обеспечение безаварийной работы газовых сетей и выплату заработной платы работникам. Таким образом, размер заработной платы, который бы отвечал уровню оплаты труда по энергетической отрасли, зависит от заложенных в тарифе средств.

"Открытые слушания прошли с участием представителей местных властей. Результаты встречи, оформленные соответствующим протоколом, компания направила на рассмотрение НКРЭКУ. С результатами можно ознакомится на сайте компании kr.104.uа в разделе "Тариф на распределение", - говорится в сообщении.