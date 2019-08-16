"Криворіжгаз": діючий тариф не дозволяє повноцінно фінансувати роботи на мережах

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Криворіжгаз" провів відкриті слухання пропонованої структури тарифу на послуги з розподілу природного газу

Єдиний джерелом фінансування витрат АТ "Криворіжгаз" є затверджений держрегулятором НКРЕКП тариф на розподіл газу. При нинішній ціні природного газу для населення у розмірі 6,58 гривень "Криворіжгаз" отримує лише 5,5% (0,36 гривень) з кубометра доставленого газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"12 серпня АТ "Криворіжгаз" провело відкриті слухання пропонованої структури тарифу на послуги з розподілу природного газу, необхідного для забезпечення безаварійного розподілу природного газу на 2019 рік. Діюча зараз система тарифоутворення не дає можливості "Криворіжгазу" повноцінно фінансувати капітальні інвестиції та підвищувати якість послуг", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, плановим тарифом передбачені суми капітальних інвестицій для стабільного та безаварійного газопостачання споживачів. Також проектом тарифу на 2019 рік передбачається збільшення оплати праці працівників АТ "Криворіжгаз".

На сьогодні, середній рівень заробітної плати у АТ "Криворіжгаз" на 20% менше, ніж за енергетичної галузі України. Через низьку заробітну плату в АТ "Криворіжгаз" досвідчені фахівці змушені шукати іншу роботу. Так, за 6 місяців поточного року відтік кадрів на підприємстві склав 12%.

"За 6 місяців 2019 року з АТ "Криворіжгаз" звільнилося понад 126 осіб. Основною причиною звільнення є низький рівень заробітної плати, заморожений на рівні 2016 року. На сьогоднішній день на підприємстві залишаються вакантними 153 позиції. Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, газового обладнання, електрогазозварники, контролери газового господарства, водії та майстри. Запропонований тариф дозволить компанії залучати та утримувати кваліфіковані кадри", - каже фінансовий директор АТ "Криворіжгаз" Наталія Гаврусь.

У прес-службі зазначили, що ця складова не змінювалася з 2016 року. На сьогоднішній день він тільки на 60% покриває необхідні витрати підприємства на забезпечення безаварійної роботи газових мереж та виплату заробітної плати працівникам. Таким чином, розмір заробітної плати, який би відповідав рівню оплати праці енергетичної галузі, залежить від закладених в тарифі коштів.

"Відкриті слухання пройшли за участю представників місцевої влади. Результати зустрічі, оформлені відповідним протоколом, компанія направила на розгляд НКРЕКП. З результатами можна ознайомитися на сайті компанії kr.104.uа в розділі "Тариф на розподіл", - йдеться в повідомленні.