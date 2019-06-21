"Криворожгаз": более 82 тыс. потребителей пользуются онлайн-сервисом компании

Уже более четырех лет потребители газа в Кривом Роге имеют возможность своевременно передавать показания газового счетчика и получать онлайн консультации через "личный кабинет" на сайте 104.ua. За это время преимущества и удобства сервиса почувствовали более 82 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Возможности "личного кабинета" позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация о потреблении газа находится в одном месте. С его помощью можно узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, жалобой или предложением", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только в прошлом году количество пользователей онлайн-сервиса выросло на 25%.

"В текущем году через "личный кабинет" было принято более 180 тысяч показаний счетчиков. Кроме этого у потребителей также есть возможность получить консультацию онлайн, не выходя из дома. Этой возможностью в текущем году воспользовались более 6,5 тысяч потребителей", - говорит начальник управления клиентского сервиса "Криворожгаза" Анастасия Озерян.

В компании отметили, что чаще всего потребители передают показания счетчиков по телефону. В этом году операторы Контакт-центра обработали почти 160 тыс. звонков с показаниями счетчиков от клиентов компании. Клиенты "Криворожгаза" также 80 тыс. раз присылали показания приборов учета газа с помощью СМС, более 7 тыс. раз - с помощью голосового меню, более 2 тыс. раз - с помощью электронной почты.

"В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, чтобы избежать разногласий в начислениях за потребленный природный газ, криворожанам, необходимо ежемесячно, по состоянию на 1 число, снимать показания приборов учета и передавать в течение следующих пяти дней данные в АО "Криворожгаз". Такие меры позволят пользователям голубого топлива быть уверенными, что они платят за тот объем газа, который фактически использовали. Именно поэтому самой популярной функцией "личного кабинета" на протяжении этих лет остается именно передача показаний приборов учета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, при этом АО "Криворожгаз" имеет право контролировать правильность переданных показаний потребителем. Для этого, не реже одного раза в полгода, показания приборов учета фиксируются контроллерами компании и подтверждаются подписью потребителя.

"Отказ потребителя в допуске контроллера к счетчику для снятия показаний считается нарушением. В таком случае расчет оплаты за газ проводится по предельным нормам, а показания счетчика не учитываются до момента допуска контроллера к прибору учета", - говорится в сообщении.