У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Станом на ранок 9 вересня у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 74, з них госпіталізовані 34 особи.

Як зазначив Вілкул, серед травмованих троє осіб у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер". Вона влучила у адмінбудівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев'ять поліцейських.

Також пошкоджено багато будинків, понад тисячу квартир та автомобілі.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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