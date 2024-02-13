У Кривому Розі затримали переселенку, яка допомагала окупантам із "референдумом"

Правоохоронці затримали переселенку в Кривому Розі, яка 2022 року допомагала росіянам проводити незаконний "референдум" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, колаборантом виявилася мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Під час фейкового плебісциту жінка входила до російського "виборчкому" в захопленому на той час селищі Веселе Каховського району.

У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до РФ.

Вона ховалася від правосуддя

Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалася переховуватися від правосуддя.

Крім того, перебуваючи в місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.

Фото: Колаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

У результаті стабілізаційних заходів співробітники СБУ викрили зловмисницю, встановили її місцезнаходження та затримали.

Їй загрожує тюремний термін

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну СБУ оголосила підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.