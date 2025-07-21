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У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи на тлі загрози балістики

Понеділок 21 липня 2025 12:58
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У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи на тлі загрози балістики Фото: у Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Глухова

У Кривому Розі сьогодні вдень, 21 липня, пролунав вибух на тлі балістичної загрози. Також вибух чули у Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та місцеві канали.

Близько 12:30 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Вже за кілька хвилин було зафіксовано рух швидкісної цілі в напрямку Кропивницького.

Приблизно о 12:37 мешканці Кропивницького чули вибух.

"У Кропивницькому чутно звук вибуху", - повідомили журналісти.

Близько 12:40 звуки вибухів пролунали й у передмісті Кривого Рогу, про що також повідомили кореспонденти.

Місцеві канали також підтвердили інформацію про вибух.

"Чутно було глухий вибух! Перебувайте у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи на тлі загрози балістики

Оновлено о 13:10

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив інформацію про вибух, повідомивши, що він пролунав у Кропивницькому районі.

"На місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 21 липня

У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, використавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.

У столиці атака призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Постраждали кілька районів столиці - зокрема Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Солом’янський. Унаслідок обстрілу на станції метро "Лук’янівська" сталося задимлення, її тимчасово зачинили.

Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки ворога від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ вдарили по місту безпілотниками і ракетами.

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