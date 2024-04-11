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У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці через витік газу (фото, відео)

Фото: у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у багатоповерхівці пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Вибух стався в ніч на 11 квітня у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії.

 

Рятувальники встановили, що причиною вибуху був витік побутового газу в одній з квартир. Після чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив 120 квадратних метрів території.

Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з третього по п'ятий поверхи. Бійці ДСНС врятували чотирьох осіб.

Травми отримали семеро осіб, троє госпіталізовані до лікарні. У ДСНС зазначають, що під завалами може перебувати ще одну людина, пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці інциденту працювали 41 рятувальник та вісім одиниць техніки ДСНС.

 

Фото: у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

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Кривий РігДСНСПожежаВибух