UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі пролунали вибухи, окупанти завдали ракетного удару

Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вранці понеділка, 31 липня, у місті Кривий Ріг пролунали вибухи. Наразі в Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Також Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для Дніпропетровської області.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у місті.

"Російські терористи! Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - написав він у Telegram.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян до закінчення тривоги знаходитися в укриттях.

Оновлено 9:35

У мережі пишуть про "приліт" у житловий будинок. Офіційної інформації наразі немає.

Оновлено 9:55

За інформацією МВС України, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

"Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - написала пресслужба відомства.

Обстріли Дніпропетровської області

Населені пункти Дніпропетровської області майже щодня зазнають обстрілів з боку військ РФ. Окупанти для атак часто застосовують реактивну та важку артилерію, розташовану на іншому березі Дніпра. В основному під удар потрапляє Нікополь та район.

Зокрема, війська РФ протягом цієї ночі завдали сім ударів по Нікопольському району.

Минулої ночі, 30 липня, росіяни атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігвибухиВійна Росії проти України