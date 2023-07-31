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В Кривом Роге раздались взрывы

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Кривой Рог, Понедельник 31 июля 2023 09:18
В Кривом Роге раздались взрывы Фото: в Кривом Роге раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром понедельника, 31 июля, в городе Кривой Рог раздались взрывы. В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Также Воздушные силы сообщают о баллистической угрозе Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также подтвердил взрывы в городе.

"Российские террористы! Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности позже", - написал он в Telegram.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал горожан до окончания тревоги находиться в укрытиях.

Обновлено 9:35

В сети пишут о "прилете" в жилой дом. Официальной информации пока нет.

Обстрелы Днепропетровской области

Населённые пункты Днепропетровской области почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны войск РФ. Оккупанты для атак часто применяют реактивную и тяжелую артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. В основном под удар попадает Никополь и район.

В частности, войска РФ на протяжении этой ночи нанесли семь ударов по Никопольскому району.

Минувшей ночью, 30 июля, россияне атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и дроны-камикадзе типа Shahed.

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