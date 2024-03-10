ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є потерпілий

Кривий Ріг, Неділя 10 березня 2024 19:01
UA EN RU
У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є потерпілий Фото: у Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль(facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березня, в Кривому розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, сьогодні, 10 березня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції.

"В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.

Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг
NEWS
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
США були не готові застосувати "ядерку" у відповідь на можливий удар РФ по Україні, - NYT
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США