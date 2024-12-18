У Кривому Розі було чути вибухи на тлі загрози балістики

Військові попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з півдня близько одинадцятої години вечора.

Після цього у ПС заявили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Після цього місцеві ЗМІ повідомили про звук вибуху в районі міста.

"Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи. Бережіть себе!" - розповів Вілкул.

У Повітряних силах також розповіли про повторні пуски та фіксацію руху швидкісної цілі у бік Кривого Рогу. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

Після цього стало відомо, що у місті знову було чути вибух.

"У Кривому Розі пролунали вибухи. Вся інформація згодом", - написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, це місто не рідко страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.