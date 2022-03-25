В Кривом Роге заявили, что город обеспечен продовольствием и медикаментами

"У нас созданный на несколько месяцев запасы по необходимым группам товаров, по продовольствии, по медицине, по топливу. Создали неплохой резерв", - заявил он.

По словам Вилкула, городу активно помогают промышленные предприятия, которые из последних сил обеспечивают работой и зарплатой своих сотрудников.

"Крупные предприятия помогают экономике Украины, это экономический фронт. Кроме этого, они очень здорово помогают и на строительстве фортификационных сооружений, и на гуманитарные составляющие. В первую очередь, это предприятия группы "Метинвест", "Арселормиталл", "Рудомайн", некоторые другие предприятия. Конечно, эта помощь неоценима для обороноспособности нашего города", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" передал 50 машин украинским военным в Кривом Роге, это бортовые грузовики, самосвалы и легковушки, которые будут применяться для создания или укрепления украинских позиций