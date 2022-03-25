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В Кривом Роге заявили, что город обеспечен продовольствием и медикаментами

Фото: в Кривом Роге заявили, что город обеспечен продовольствием и медикаментами ( wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Кривой Рог обеспечен необходимым продовольствий и медикаментами, промышленные предприятия активно помогают в строительстве фортификационных сооружений и гуманитарных вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"У нас созданный на несколько месяцев запасы по необходимым группам товаров, по продовольствии, по медицине, по топливу. Создали неплохой резерв", - заявил он.

По словам Вилкула, городу активно помогают промышленные предприятия, которые из последних сил обеспечивают работой и зарплатой своих сотрудников.

"Крупные предприятия помогают экономике Украины, это экономический фронт. Кроме этого, они очень здорово помогают и на строительстве фортификационных сооружений, и на гуманитарные составляющие. В первую очередь, это предприятия группы "Метинвест", "Арселормиталл", "Рудомайн", некоторые другие предприятия. Конечно, эта помощь неоценима для обороноспособности нашего города", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" передал 50 машин украинским военным в Кривом Роге, это бортовые грузовики, самосвалы и легковушки, которые будут применяться для создания или укрепления украинских позиций

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