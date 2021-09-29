В Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак"

"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.

"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.