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В Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак"

Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге завершается реконструкция стадиона «Спартак» на 7 тысяч болельщиков. Спортивную арену масштабно обновляют впервые за десятки лет, работы проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.

"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одно из направлений программы "Большая стройка" - развитие социальной инфраструктуры (стадионов, школ, детских садов, больниц и так далее).

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Большая стройка