В Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак"
В Кривом Роге завершается реконструкция стадиона «Спартак» на 7 тысяч болельщиков. Спортивную арену масштабно обновляют впервые за десятки лет, работы проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.
На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.
"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одно из направлений программы "Большая стройка" - развитие социальной инфраструктуры (стадионов, школ, детских садов, больниц и так далее).