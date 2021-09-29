ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак"

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 29 сентября 2021 14:37
В Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак" Фото: в Кривом Роге завершается строительство на стадионе "Спартак" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге завершается реконструкция стадиона «Спартак» на 7 тысяч болельщиков. Спортивную арену масштабно обновляют впервые за десятки лет, работы проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

В Кривом Роге завершается строительство на стадионе &quot;Спартак&quot;

На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.

В Кривом Роге завершается строительство на стадионе &quot;Спартак&quot;

"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одно из направлений программы "Большая стройка" - развитие социальной инфраструктуры (стадионов, школ, детских садов, больниц и так далее).

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
DAILY
"Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС
Вадим ДобровольскийРуководитель проекта "Авто" "Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС