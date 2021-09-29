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У Кривому Розі завершується будівництво на стадіоні "Спартак"

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Кривий Ріг, Середа 29 вересня 2021 14:37
У Кривому Розі завершується будівництво на стадіоні "Спартак" Фото: у Кривому Розі завершується будівництво на стадіоні "Спартак" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі завершується реконструкція стадіону "Спартак" на 7 тисяч вболівальників. Спортивну арену масштабно оновлюють вперше за десятки років, роботи проходять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

"Прагнемо залучати якомога більше мешканців Дніпропетровщини до здорового способу життя. Популяризуємо спорт та робимо його доступнішим. У Кривому Розі втілюємо спортивні проєкти. Зокрема, даруємо нове життя стадіону "Спартак", - розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

У Кривому Розі завершується будівництво на стадіоні &quot;Спартак&quot;

На стадіоні вже отримали нове професійне покриття футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона. Велике футбольне поле застелили рулонним "живим" газоном, а на легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановлені електронне табло та потужні прожектори.

У Кривому Розі завершується будівництво на стадіоні &quot;Спартак&quot;

"Стадіон майже готовий. Завершуємо внутрішнє оздоблення нової трибуни. Там будуть роздягальні для команд, громадська вбиральня, медпункт, тренерські", - розповів представник підрядної організації Дмитро Чумаченко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що одним з напрямків програми "Велике будівництво" є розбудова соціальної інфраструктури (стадіонів, шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо).

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Велике будівництво
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