В Кривом Роге сотрудники "Рудомайн" требуют защитить их предприятие от атак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на митинге, где присутствовали около 200 сотрудников компании.

"На "Рудомайн" оказывается беспрецедентное давление и информационная атака со стороны блогеров с сомнительной репутацией, псевдоэкологов, которые зарабатывают на жизнь шантажом предприятий, и активистов с откровенно криминальным прошлым. Их цель - закрыть предприятие. Если это произойдет, куда мы с вами поедем работать? В Польшу собирать клубнику? Именно с таких атак и нападок, которые сейчас испытывает "Рудомайн", начинаются рейдерские захваты бизнеса", - сказал замдиректора по производству Сергей Медведев.

В ответ на призывы закрыть предприятие и засыпать карьер, эколог компании "Рудомайн" Наталья Лихачева сообщила, что это невозможно, так как запрещена рекультивация карьера, в котором есть запасы руды.

"Остановка предприятия закончится тем, что жители близлежащих домов останутся с огромной ямой и экологическими проблемами один на один. Банально некому будет заниматься даже пылеподавлением", - добавила она.

Эколог также напомнила, что по итогам полугодия доля "Рудомайна" в загрязнении окружающей среды Кривого Рога составляет всего 0,1%.

"Кстати, компания платит только городу 50 млн грн налогов. За чей счет горожане будут бесплатно ездить в троллейбусах? На предприятии работает 1,2 тыс. сотрудников, за каждым из них - семья: дети, родственники, пожилые родители. Людей, которые зависят от благополучия компании, в три раза больше. И они останутся без средств к существованию", - сказал начальник участка компании Владимир Дубинин.

По итогам митинга сотрудники компании составили петицию, которая будет направлена к городским властям Кривого Рога, а также к силовым структурам.