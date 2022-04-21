В Кривом Роге сегодня будут звучать взрывы: где именно и в чем причина
Фото: в Кривом Роге сегодня будут звучать взрывы (pixabay)
Сегодня, 21 апреля в Кривом Роге будут звучать взрывы. Местные власти предупреждают, что они производственные и причин для беспокойства нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Кривого Рога.
В частности, в производственных целях будут проведены плановые взрывы по следующим адресам:
- в 12: 00 "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
- в 14: 00 в карьере "Северный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
"Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", - отмечают в горсовете.
Напомним, ранее стало известно, что украинская металлургия постепенно возобновляет работу. Крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.
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