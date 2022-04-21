ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кривом Роге сегодня будут звучать взрывы: где именно и в чем причина

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 21 апреля 2022 12:37
В Кривом Роге сегодня будут звучать взрывы: где именно и в чем причина Фото: в Кривом Роге сегодня будут звучать взрывы (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 апреля в Кривом Роге будут звучать взрывы. Местные власти предупреждают, что они производственные и причин для беспокойства нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Кривого Рога.

В частности, в производственных целях будут проведены плановые взрывы по следующим адресам:

  • в 12: 00 "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
  • в 14: 00 в карьере "Северный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

"Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", - отмечают в горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что украинская металлургия постепенно возобновляет работу. Крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Взрыв
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию