В Кривом Роге проходит обновление заведений образования и спорта

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжается модернизация заведений школьного и дошкольного образования, а также спортивных объектов в Кривом Роге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Юрия Голика.

Сейчас продолжается ремонт детских садов №180 и №201, средней школы №4 и гимназии №95, центрального городского лицея, реконструкция стадиона "Металлург" и строительство нового бассейна, рассказал Юрий Голик.

Бассейн возводят в Центрально-Городском районе по адресу ул. Александра Поля, 32. Раньше эта территория пустовала. Завершить бассейн и стадион планируют в 2022 году.

В детсаду №201 впервые за 40 лет делают капитальный ремонт. Здесь утеплят фасад и выполнят внутренние работы. При ремонте учтут и нужды людей с инвалидностью. В частности - установят пандусы. Детсад на более чем 200 воспитанников уже вскоре сможет снова принимать детей.

Также в порядок приводят городскую специализированную школу №4. Ее отремонтируют с использованием энергосберегающих технологий, заменят кровлю, все окна и двери, а также обустроят вентилируемый фасад. Проложат и новые сети – систему водоотвода и канализацию, отопление, вентиляцию, электричество. Заведение на 800 учеников получит совершенно новые классы, столовую, спортивный зал.

В городе продолжается капитальный ремонт Центрально-городского лицея - одного из старейших. Фасад учебного заведения утепляют и отреставрируют. Внутри заменят все коммуникации. Обустроят современные светлые классы. А еще - актовый зал с гримерками. Рядом появится спортивная площадка с искусственным покрытием. Расширят и столовую с пищеблоком.

Лицей - заведение с солидным возрастом, ему исполнилось уже 85 лет. И хотя лицей занимает первые строчки в рейтинге области, входит в ТОП-200 школ Украины и принимает более 500 учеников, реконструкция подобного масштаба в нем проводится впервые.