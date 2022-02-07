ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кривому Розі проходить оновлення закладів освіти і спорту

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 07 лютого 2022 14:32
У Кривому Розі проходить оновлення закладів освіти і спорту Фото: у Кривому Розі проходить оновлення закладів освіти та спорту (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталія Гурковська

У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" триває модернізація закладів шкільної та дошкільної освіти, а також спортивних об’єктів у Кривому Розі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook Юрія Голика.

Зараз продовжується ремонт дитячих садків №180 та №201, середньої школи №4 і гімназії №95, центрального міського ліцею, реконструкція стадіону "Металург" і будівництво нового басейну,

Басейн зводять у Центрально-міському районі за адресою вул. Олександра Поля, 32. Раніше ця територія простоювала. Завершити басейн і стадіон планують у 2022 році.

У садочку №201 вперше за 40 років роблять капітальний ремонт. Тут утеплять фасад і виконають внутрішні роботи. Під час ремонту врахують і потреби людей з інвалідністю. Зокрема - встановлять пандуси. Дитсадок на понад 200 вихованців вже невдовзі зможе знову приймати дітей.

Також до ладу приводять міську спеціалізовану школу №4. ЇЇ відремонтують із використанням енергозберігаючих технологій, замінять покрівлю, усі вікна та двері, а також облаштують вентильований фасад. Прокладуть і нові мережі – систему водовідведення та каналізацію, опалення, вентиляцію, електрику. Заклад на 800 учнів отримає повністю нові класи, їдальню, спортивну залу.

У місті триває капітальний ремонт Центрально-міського ліцею - одного з найстаріших. Фасад навчального закладу утеплять та відреставрують. Всередині замінять усі комунікації. Облаштують сучасні світлі класи. А ще - актову залу з гримерками. Поруч з’явиться спортмайданчик зі штучним покриттям. Розширять і їдальню з харчоблоком.

Ліцей - заклад із солідним віком, йому виповнилося вже 85 років. І хоча ліцей посідає перші сходинки в рейтингу області, входить до ТОП-200 шкіл України та приймає понад 500 учнів, реконструкція подібного масштабу в ньому проводиться уперше.

Нагадаємо, координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що за 2021 рік оновлено 49 садочків та 74 школи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка