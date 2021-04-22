В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА

По его словам, реконструкция является возрождением спортивной славы "Металлурга" и новыми возможностями для привлечения инвестиций в город.

Подрядчик "с нуля" строит три из четырех зрительских трибун.

Кроме того, строится 4-этажка, в которой будет конференц-зал, помещения для журналистов, комментаторские, VIP-зона и диспетчерская.

Под трибунами разместят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Здесь можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, различными видами борьбы.

Футбольное поле устелят живым газоном, устроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.

Освещение будут обеспечивать мощные компактные прожекторы. Также установят два больших табло -18 на 12 метров. По периметру - электронные турникеты.

Для людей с инвалидностью будут пандусы и пониженное окно кассы. Каждый элемент проекта будет отвечать требованиям ФИФА и УЕФА.

"На стройплощадке работает почти 150 специалистов, 4 башенных крана, спецтехника. Уже полностью сделали фундамент под западную трибуну. Подготовили колонны и стены под заливку перекрытий. На остальных трибун ведутся работу по обустройству фундамента", - сказал заместитель директора компании "Стройинвест" Алексей Ятин.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, это мегапроект для Кривого Рога и всей Днепропетровской области.

"Такого масштабного строительства стадиона в области еще не было. Обновленная арена станет своего рода туристическим магнитом", - сказал Лукашук.

После завершения реконструкции стадион сможет принимать 19 тысяч зрителей.