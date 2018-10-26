В Кривом Роге предприятия ТКЭ не могут начать отопительный сезон

Иллюстративное фото (УНИАН)

Тепловики не могут получить газ от своего единственного поставщика природного газа - НАК "Нафтогаз Украины"

Предприятия ТКЭ в Кривом Роге не смогут начать отопительный сезон 2018-2019 из-за отсутствия подтвержденного объема природного газа на октябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Криворожгаз".

Отмечается, что тепловики не могут получить газ от своего единственного поставщика природного газа - НАК "Нафтогаз Украины".

"На сегодняшний день НАК "Нафтогаз Украины" не выделил номинации двум основным теплоснабжающим предприятиям города. Соответственно ПАО "Криворожгаз" не имеет ни основания, ни возможности распределять газ предприятиям ТКЭ, а это значит, что порядка 500 тысяч семей могут остаться без тепла ", - говорит директор коммерческий ПАО "Криворожгаз" Анна Ковпак.

Без выделения потребителям номинаций НАК "Нафтогаз Украины" и их подтверждения АО "Укртрансгаз", компания "Криворожгаз" не может осуществлять распределение природного газа предприятиям ТКЭ.

В начале октября ПАО "Криворожгаз" обратилось в органы власти и местного самоуправления с просьбой решить проблему с НАК "Нафтогаз Украины" о выделении номинаций на подключение объектов ТКЭ к газоснабжению и началу отопительного сезона.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря 2018 года пролоббировал и получил право инициировать и предоставлять соответствующие поручения на отключение любых предприятий ТКЭ по причине задолженности за потребленный газ, даже при температуре -30°С. Поэтому в случае если НАК "Нафтогаз Украины" предоставит соответствующее поручение на отключение котельных ТКЭ - это неизбежно приведет к техногенной катастрофе и значительному материальному ущербу территориальной общины.

После получения данного распоряжения об отключении тепловой энергию от НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Криворожгаз" обязано немедленно сообщить местным и областным властям, а также в НКРЭКУ, об отключении объекта ТКЭ. Если в течение двух следующих дней с момента получения данного распоряжения НАК "Нафтогаз Украины" не урегулирует проблемные вопросы с предприятием ТКЭ и не отменит свое распоряжение об отключении, ПАО "Криворожгаз" обязано сообщить и начать процедуру отключения предприятия ТКЭ от газоснабжения и прекратить подачу природного газа.

ПАО "Криворожгаз" полностью готово к началу отопительного сезона и может осуществлять распределение природного газа в зоне своей лицензионной деятельности после соблюдения полной процедуры подключения со стороны предприятий ТКЭ.