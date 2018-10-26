У Кривому Розі підприємства ТКЕ не можуть розпочати опалювальний сезон

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Тепловики не можуть отримати газ від свого єдиного постачальника природного газу - НАК "Нафтогаз України"

Підприємства ТКЕ в Кривому Розі не зможуть розпочати опалювальний сезон 2018-2019 через відсутність підтвердженого обсягу природного газу на жовтень поточного року. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Криворіжгаз".

Наголошується, що тепловики не можуть отримати газ від свого єдиного постачальника природного газу - НАК "Нафтогаз України".

"На сьогоднішній день НАК "Нафтогаз України" не виділив номінації двом основним теплопостачальним підприємствам міста. Відповідно ПАТ "Криворіжгаз" не має ні підстави, ні можливості розподіляти газ підприємств ТКЕ, а це значить, що близько 500 тисяч сімей можуть залишитися без тепла ", - говорить комерційний директор ПАТ "Криворіжгаз" Анна Ковпак.

Без виділення споживачам номінацій НАК "Нафтогаз України" та їх підтвердження АТ "Укртрансгаз", компанія "Криворіжгаз" не може здійснювати розподіл природного газу підприємствам ТКЕ.

На початку жовтня ПАТ "Криворіжгаз" звернулося до органів влади і місцевого самоврядування з проханням вирішити проблему з НАК "Нафтогаз України" про виділення номінацій на підключення об'єктів ТКЕ до газопостачанню та початку опалювального сезону.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня 2018 року пролобіював і отримав право ініціювати та надавати відповідні доручення на відключення будь-яких підприємств ТКЕ через заборгованість за спожитий газ, навіть при температурі -30°С. Тому у випадку, якщо НАК "Нафтогаз України" надасть відповідне доручення на відключення котелень ТКЕ - це неминуче призведе до техногенної катастрофи і значного матеріального збитку територіальної громади.

Після одержання даного розпорядження про відключення теплової енергії від НАК "Нафтогаз України" ПАТ "Криворіжгаз" зобов'язана негайно повідомити місцевій та обласній владі, а також в НКРЕКП, про відключення об'єкта ТКЕ. Якщо протягом двох наступних днів з моменту отримання даного розпорядження НАК "Нафтогаз України" не врегулює проблемні питання з підприємством ТКЕ і не скасує своє розпорядження про відключення, ПАТ "Криворіжгаз" зобов'язане повідомити і почати процедуру відключення від газопостачання підприємства ТКЕ і припинити подачу природного газу.

ПАТ "Криворіжгаз" повністю готове до початку опалювального сезону і може здійснювати розподіл природного газу в зоні своєї ліцензійної діяльності після дотримання повної процедури підключення з боку підприємств ТКЕ.