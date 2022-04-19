В Кривом Роге помогли уже 70 тысячам переселенцев, - Вилкул

Кривой Рог превратился в гуманитарный хаб, куда съезжается много переселенцев с Херсонской области и оккупированных населенных пунктов. Многие люди едут через город транзитом, но многие и остаются.

"Речь идет о 70 тысячах человек, и для всех мы формируем продуктовые наборы. Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды — например, Метинвест и Фонд Рината Ахметова предоставили 2 тысячи продуктовых наборов, которые по энергетической ценности отвечают всем рекомендациям Минздрава, и мы будем продолжать наше сотрудничество. Это большое направление работы военной администрации", - подчеркнул он.

Также, по его словам, в городе продолжает работать бизнес: предприятия сейчас заняты формированием новых логистических цепочек, которые необходимы для транспортировки сырья и готовой продукции.

"С логистикой очень сильно помогают министр транспорта и глава Укрзализныци, за что мы очень благодарны. Местная власть также занимается этими вопросами, ведь сейчас очень важно, чтобы предприятия работы. Потому что работающие предприятия - это работа для сотен тысяч украинцев, а также это налоги в бюджет, которые превращаются в оружие, которым мы громим врага", - резюмировал Вилкул.

Как известно, компания "Метинвест" оборудовала в городах своего присутствия свыше 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек, а также создала Центр реабилитации и для таких людей. Здесь можно получить гуманитарную и медицинскую помощь, а также узнать о вакансиях и устроиться на новую работу.