У Кривому Розі допомогли вже 70 тисячам переселенців, - Вілкул

Кривий Ріг перетворився на гуманітарний хаб, куди з'їжджається багато переселенців з Херсонської області та окупованих населених пунктів. Багато людей їдуть через місто транзитом, але багато і залишаються.

"Мова йде про 70 тисяч людей, і для всіх ми формуємо продуктові набори. Щоб допомогти, підключилися вже приватні Гуманітарні фонди-наприклад, Метінвест і Фонд Ріната Ахметова надали 2 тисячі продуктових наборів, які за енергетичною цінністю відповідають всім рекомендаціям МОЗ, і ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Це великий напрямок роботи військової адміністрації", - підкреслив він.

Також, за його словами, в місті продовжує працювати бізнес: підприємства зараз зайняті формуванням нових логістичних ланцюжків, які необхідні для транспортування сировини і готової продукції.

"З логістикою дуже сильно допомагають міністр транспорту і глава Укрзалізниці, за що ми дуже вдячні. Місцева влада також займається цими питаннями, адже зараз дуже важливо, щоб підприємства роботи. Тому що працюючі підприємства - це робота для сотень тисяч українців, а також це податки в бюджет, які перетворюються на зброю, якою ми громимо ворога", - резюмував Вілкул.

Як відомо, компанія "Метінвест" обладнала в містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців з гарячих точок, а також створила Центр реабілітації і для таких людей. Тут можна отримати гуманітарну та медичну допомогу, а також дізнатися про вакансії і влаштуватися на нову роботу.